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Германия – Камерун. Стартовые составы команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Германии и Камеруна.

Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Зюле, Руди, Джан, Дракслер, Демирбай, Вернер.

Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаду-Нгаджуй, Тейку, Фай, Ангисса, Сиани, Манджек, Бассогог, Муканджо, Абубакар.

Встреча пройдет на поле стадиона Фишт в городе Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, турнирное положение в группе B после двух туров: 1. Чили – 4 очка; 2. Германия – 4; 3. Австралия – 1; 4. Камерун – 1.

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