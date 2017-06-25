Германия – Камерун. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Германии и Камеруна.

Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Зюле, Руди, Джан, Дракслер, Демирбай, Вернер.

Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаду-Нгаджуй, Тейку, Фай, Ангисса, Сиани, Манджек, Бассогог, Муканджо, Абубакар.

Встреча пройдет на поле стадиона Фишт в городе Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, турнирное положение в группе B после двух туров: 1. Чили – 4 очка; 2. Германия – 4; 3. Австралия – 1; 4. Камерун – 1.