Гран-при Азербайджана. Квят сошел на 11-м круге

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил восьмой этап чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

На 11-м круге 23-летний российский гонщик остановился из-за проблем с болидом.

Напомним, Квят стартовал на 11-м месте и на этом же месте шел по дистанции до возникновения технических проблем.

Квят сошел с гонки в третий раз в сезоне и во второй раз подряд. Также он не смог завершить гонку Гран-при Канады.

Таким образом, после восьми этапом у Квята останется два очка в личном зачете пилотов.

Девятый этап чемпионата мира Гран-при Австрии пройдет 9 июля на «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию гонки