Гран-при Азербайджана. Квят сошел на 11-м круге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Пилот «Торо Россо»
Даниил Квят досрочно завершил восьмой этап чемпионата мира Гран-при
Азербайджана на городской трассе в Баку.
На 11-м круге 23-летний российский гонщик остановился из-за проблем с болидом.
Напомним, Квят стартовал на 11-м месте и на этом же месте шел по дистанции до возникновения технических проблем.
Квят сошел с гонки в третий раз в сезоне и во второй раз подряд. Также он не смог завершить гонку Гран-при Канады.
Таким образом, после восьми этапом у Квята останется два очка в личном зачете пилотов.
Девятый этап чемпионата мира Гран-при Австрии пройдет 9 июля на «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию гонки
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