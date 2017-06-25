Чили – Австралия. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Чили и Австралии.

Чили: Браво, Мена, Исла, Сильва, Фуэнсалида, Алексис Санчес, Видаль, Варгас, Диас, Хара, Арангис.

Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари, Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл, Круз, Юрич.

Встреча пройдет на поле стадиона «Спартак» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, турнирное положение в группе B после двух туров: 1. Чили — 4 очка; 2. Германия — 4; 3. Австралия — 1; 4. Камерун — 1.