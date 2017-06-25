Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровня
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением о вратаре национальной команды России Игоре Акинфееве.
Напомним, в субботу в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций россияне уступили мексиканцам (1:2) и завершили выступление на турнире. Победный мяч латиноамериканцы забили после грубой ошибки Акинфеева.
«Акинфеев является вратарем мирового уровня, - сичтает Очоа. - Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами».
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция