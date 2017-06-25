Виталий Мутко: Организаций Кубка конфедераций – на высочайшем уровне

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался об организации Кубка конфедераций в России.

«С точки (зрения) организационной Россия проводит и будет проводит турниры любого уровня на самом высоком уровне. Я каждый день общаюсь, проводим штабы. Пока вопросов каких-то нет ни у команд, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Все на высочайшем уровне.

Себя не похвалишь – никто не похвалит, но уровень организации Кубка конфедераций очень высокий. Всем спасибо, но расслабляться нельзя, у нас еще впереди матчи и потом подведем итоги», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, в воскресенье пройдут заключительные матчи в группе B, а на следующей неделе пройдут полуфиналы и финал.