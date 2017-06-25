Виталий Мутко: Организаций Кубка конфедераций – на высочайшем уровне
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер
правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался об организации
Кубка конфедераций в России.
«С точки (зрения) организационной Россия проводит и будет проводит турниры любого уровня на самом высоком уровне. Я каждый день общаюсь, проводим штабы. Пока вопросов каких-то нет ни у команд, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Все на высочайшем уровне.
Себя не похвалишь – никто не похвалит, но уровень организации Кубка конфедераций очень высокий. Всем спасибо, но расслабляться нельзя, у нас еще впереди матчи и потом подведем итоги», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
Напомним, в воскресенье пройдут заключительные матчи в группе B, а на следующей неделе пройдут полуфиналы и финал.
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