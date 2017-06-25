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Виталий Мутко: Хочу отметить прогресс Головина, он был одним из лидеров сборной

Источник:  RT на русскомКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина.

- Меня удивила сама команда, их самоотдача, сыгранность, общая атмосфера, работа… Это была команда! Но если выделять, то хочу отметить прогресс Александра Головина. Совсем молодой мальчик, но посмотрите, что он делал вчера во втором тайме! Он был одним из лидеров. Его прогресс впечатляет, - рассказал Мутко в интервью RT.

Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.

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