Вице-президент «Чикаго»: В этом году уделили больше внимания защитникам. Это золотой запас любого клуба

Генеральный менеджер и старший вице-президент «Чикаго» Стэн Боумэн поделился эмоциями от прошедшего драфта.

- Эти два дня получились потрясающими. Я был на многих драфтах, но ничего подобного не видел. Наверно, мы установили рекорд посещаемости. Все прошло очень динамично. В этом году мы больше внимания уделили защитникам. Они сейчас в цене. Я говорю не только об этом драфте. Посмотрите на нашу команду. Подумайте, что ждет ее в этом году, через два-три года. Защитники дорого стоят. Это золотой запас любого клуба, - передает слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что за два дня «Блэкхокс» совершили два громких обмена и задрафтовали девять игроков. В пятницу, 23 июня, Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Взамен «Чикаго» получил двух защитников - Коннора Мерфи и Лорена Дофина. В тот же день «Блэкхоукс» обменяли Артемия Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус». Взамен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

Отметим, что на драфте расширения «Вегас Голден Найтс» забрал у «Чикаго» защитника Тревора ван Римсдайка.