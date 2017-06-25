Таски и Тигиев занимались по индивидуальной программе

«Спартак» продолжает подготовку к сезону на сборе в Австрии. В воскресенье главный тренер красно-белых Массимо Каррера разделил команду на две группы.

Первая тренировка у «Спартака» прошла в тренажерном зале. Первую группу составили Кутин, Шанбиев, Мамин, Самсонов, Леонтьев, Тимофеев, Бакаев, Попов, Ананидзе и Давыдов. Вторая группа приступила к работе чуть позже. В нее вошли Боккетти, Ещенко, Щербаков, Фернандо, Мельгарехо, Нимели, Самбу, Промес, Луис Адриано и Зе Луиш.

В общей сложности утреннее занятие продлилось более двух с половиной часов. Вратари Ребров, Селихов и Максименко занимались по своему плану с тренером вратарей Джанлукой Риомми. Защитники Таски и Тигиев работали по индивидуальной программе.

Во второй половине дня у «Спартака» запланирована еще одна тренировка.

Напомним, в Австрии чемпионы России проведут два контрольных матча. В первом – 1 июля соперником красно-белых станет сербский «Вождовац», а соперник по игре 7 июля станет известен позднее.