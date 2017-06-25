Главный тренер «Чикаго»: Порой приходится принимать решения исходя из интересов бизнеса

Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилль поделился эмоциями от последних изменений в составе команды.

- Это были тяжелые в эмоциональном плане сделки. Тут надо многое взвесить. Мы потеряли особенных хоккеистов. Тяжело, когда уходят такие игроки. За последнюю неделю в очень короткий отрезок времени наш состав резко изменился. Порой приходится принимать решения исходя из интересов бизнеса, а не хоккея. Такие шаги даются очень тяжело. Но это уже бывало в истории, - передает слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Напомним, что за два дня «Блэкхокс» совершили два громких обмена и задрафтовали девять игроков. В пятницу, 23 июня, Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Взамен «Чикаго» получил двух защитников - Коннора Мерфи и Лорена Дофина. В тот же день «Блэкхоукс» обменяли Артемия Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус». Взамен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

Отметим, что на драфте расширения «Вегас Голден Найтс» забрал у «Чикаго» защитника Тревора ван Римсдайка.