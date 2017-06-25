Квитова стала победительницей турнира в Бирмингеме, обыграв Барти
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 47 минут, - 4:6, 6:3, 6:2.
Квитова 13 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У ее соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Бирмингем
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 819940 долларов
Одиночный разряд
Финал
Матч
Квитова П. (Чехия) - Барти Э. (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:2
Место и дата
25 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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