Риккардо стал победителем Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем восьмого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

27-летний австралиец одержал пятую победу в карьере. Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на самом финише опередил дебютанта сезона 18-летнего Лэнса Стролла. Канадец из «Уильямса» впервые поднялся на подиум.

Отметим, что большую часть гонки лидировал партнер Боттаса – Льюис Хэмилтон. Однако он был вынужден заехать на дополнительный пит-стоп для замены воротника болида.

Лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель был наказан десятисекундным штрафом «стоп энд гоу» за опасное вождение. Во время нахождения на трассе машины безопасности Феттель, недовольный медленным темпом лидирующего Хэмилтона, намеренно поравнялся с ним и ударил колесом в колесо.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 11-м круге из-за технических проблем.

Добавим, что Феттель увеличил преимущество над Хэмилтоном в личном зачете пилотов. Теперь оно составляет 14 очков. В то же время в Кубке конструкторов продолжает лидировать «Мерседес».

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл»)

2. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»)

3. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс»)

4. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)



5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

6. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия»)

7. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)

8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо»)

9. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен»)

10. Паскаль Верляйн (Германия, «Заубер»)