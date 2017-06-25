Джордж Макфи: Не думаю, что драфт расширения можно было отработать лучше
Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи дал высокую оценку работе клуба на драфте расширения.
- Мы все сделали. Лучше подготовиться нельзя. Все прошло спокойно, потому что мы были готовы. Мы подготовились к любым неожиданностям на драфте расширения, и наша тактика себя оправдала. Мы были готовы к этому драфту НХЛ. Мы просчитали, кто из хоккеистов будет доступен, и поэтому задрафтовали хороших игроков. Не думаю, что можно было сработать лучше, — приводит слова Макфи официальный сайт НХЛ.Напомним, «Вегас» дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18.
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