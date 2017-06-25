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Дмитрий Аленичев: Доволен отношением игроков «Енисея» к работе

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче.

«Была очень полезная игра для тренерского штаба в плане информации. Неприятные впечатления оставили только первые десять минут, потому что мы умудрились пропустить два гола со стандартного положения. Конечно же, мы над этим будем очень много работать. У нас было два-три момента, которые мы могли реализовать, но, к сожалению, реализация хромает. В целом я доволен отношением ребята к работе и к сегодняшней игре», - сказал Аленичев.

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