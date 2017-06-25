Сербские ватерполисты стали 11-кратными победителеми Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная Сербии обыграла команду Италии в финальном матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло.
Встреча, прошедшая в подмосковной Рузе, завершилась со счетом 10:9 (1:4, 2:0, 5:2, 2:3).
Таким образом, сербы в 11-й раз выиграли Мировую лигу.
Третье место на турнире заняла сборная Хорватии, одолевшая команду США со счетом 10:4.
Россияне стали пятыми.
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