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Сербские ватерполисты стали 11-кратными победителеми Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная Сербии обыграла команду Италии в финальном матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло.

Встреча, прошедшая в подмосковной Рузе, завершилась со счетом 10:9 (1:4, 2:0, 5:2, 2:3).

Таким образом, сербы в 11-й раз выиграли Мировую лигу.

Третье место на турнире заняла сборная Хорватии, одолевшая команду США со счетом 10:4.

Россияне стали пятыми.

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