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Владимир Самсонов: Комаров будет выступать за ВК «Зенит» из Санкт-Петербурга

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Самсонов рассказал, что в следующем сезоне за команду будет выступать серебряный призер Лиги чемпионов либеро Валерий Комаров.

- Помимо Артема Зеленкова на позиции либеро у нас будет выступать опытный игрок Валерий Комаров. Переговоры с Камехо и Нильссоном на стадии завершения, контракты с ними пока не подписаны. В остальном состав «Зенита» укомплектован, - передает слова Самсонова «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, волейбольный клуб «Зенит» был принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.

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