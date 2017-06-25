Владимир Самсонов: Комаров будет выступать за ВК «Зенит» из Санкт-Петербурга

Генеральный директор «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Самсонов рассказал, что в следующем сезоне за команду будет выступать серебряный призер Лиги чемпионов либеро Валерий Комаров.

- Помимо Артема Зеленкова на позиции либеро у нас будет выступать опытный игрок Валерий Комаров. Переговоры с Камехо и Нильссоном на стадии завершения, контракты с ними пока не подписаны. В остальном состав «Зенита» укомплектован, - передает слова Самсонова «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, волейбольный клуб «Зенит» был принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.