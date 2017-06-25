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Сергей Веденеев: Никогда бы больше не вызвал Кокорина и Дзюбу в сборную

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение игроков питерского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

Ранее Кокорин выложил в соцсети фотографию, на которой он и Дзюба прикладывают ладонь к лицу, предположительно пародируя главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Честно говоря, не могу найти объяснение такому поведению, - цитирует Веденеева «Спорт уик-энд». - Если бы я был тренером сборной, больше никогда не вызвал бы их в национальную команду. Думаю, Черчесов, который известен своим жестким характером, поступит именно так. А вообще случившееся дает еще один повод поговорить о профессионализме российских футболистов.

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