Даниэль Риккардо: В это невозможно поверить! Безумная была гонка!

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал свою победу на Гран-При Азербайджана.

- В это невозможно поверить! Безумная была гонка! После рестарта стало понятно, что у нас появился шанс на подиум, но потом мы узнали, что у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля проблемы…

В начале гонки пришлось провести незапланированный пит-стоп. Мог ли я тогда представить, что выиграю? Конечно, нет! Мы еще в прошлом году ожидали, что гонка на этой трассе должна быть безумной – со всеми этим хаосом, автомобилями безопасности и так далее – но получили ее сейчас, - передает слова Риккардо F1news.

Напомним, что 27-летний австралиец одержал пятую победу в карьере. Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на самом финише опередил дебютанта сезона 18-летнего Лэнса Стролла. Канадец из «Уильямса» впервые поднялся на подиум.