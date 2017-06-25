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Вратарь «Динамо СПб» Устименко: Никак не ожидал, что меня выберут на драфте НХЛ под 80-м номером

Источник:  ХК «Динамо СПб»Комментарии

Вратарь команды МХЛ «Динамо СПб» Кирилл Устименко поделился впечатлениями от прошедшего в Чикаго драфта НХЛ, где 18-летний хоккеист был выбран под общим 80-м номером «Филадельфией»

- Думал, что попаду на драфт, но что меня выберут под 80-м номером никак не ожидал. Максимум рассчитывал на 150-й или 170-й. Я следил за происходящем на драфте по интернету. Было уже утро, когда объявили о том, кто выбрал меня. Попасть в топ-100 для меня - очень хороший результат.

- Разумеется, вы даже предположить не могли в какую команду попадете?
- Конечно не мог. Об этом не знали даже агенты. Только скауты клуба были в курсе.  

- Что знаете о «Филадельфии Флайерс»?
- Я очень много знаю об этой команде, уж поверьте. Классная она, это точно. Родители сказали, что в Филадельфии тепло (улыбается). Это хорошо потому, что зиму я не очень люблю. 

- В одном интервью вы однажды признались, что вашей любимой командой в НХЛ является другой клуб.
- Да, мы с парнями спорили чья лучше, все болели за разные. Мне всегда нравился «Нью-Йорк Рейнджерс», - приводит слова Устименко официальный сайт «Динамо СПб».

Напомним, всего на драфте НХЛ-2017 было выбрано 18 российских хоккеистов. Среди них под наивысшим номером (31-м) был задрафтован нападающий «Динамо» Клим Костин. Его выбрал «Сент-Луис».

В сезоне 2016/2017 Устименко дебютировал в МХЛ и провел 27 матчей в регулярном чемпионате. Показатели вратаря - 93,8 процента отраженных бросков и 1,74 пропущенных шайб в среднем за игру. «Динамо» пробилось в плей-офф, но в первом раунде проиграло серию «Красной Армии» (2-3).

В составе юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) Устименко стал бронзовым призером чемпионата мира-2017. На турнире голкипер принял участие в двух играх.

Почему русских разлюбили в Америке? Разбираемся в том, что случилось в Чикаго

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