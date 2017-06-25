Льюис Хэмилтон: Феттель повел себя неспортивно, но получил штраф в 10 секунд…

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обвинил пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля в неспортивном поведении на трассе во время Гран-при Азербайджана.

- Уик-энд сложился неплохо – по крайней мере, удалось заработать очки, это главное, а неприятности иногда случаются.

Инцидент с Себастьяном? Не знаю, что сказать. Это уже в прошлом. Себастьян повел себя неспортивно, пилотировал опасно, но получил за это десятисекундный «стоп энд гоу»… Мне нечего добавить, - передает слова Хэмилтона F1news.

Напомним, что лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель был наказан десятисекундным штрафом «стоп энд гоу» за опасное вождение. Во время нахождения на трассе машины безопасности Феттель, недовольный медленным темпом лидирующего Хэмилтона, намеренно поравнялся с ним и ударил колесом в колесо.

