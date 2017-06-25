Лэнс Стролл: Не могу поверить, что это действительно случилось

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился эмоциями после Гран-При Азербайджана.

– Я не могу подобрать нужные слова. Не могу поверить, что это действительно только что случилось. Гонка была безумной, но мы обошлись без проблем, - передает слова Стролла официальный сайт «Формулы-1».

STR: "I'm lost for words. I can't believe what just happened. It was a crazy race but we stayed out of trouble" #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/eQh7TrsjNq — Formula 1 (@F1) 25 июня 2017 г.

Напомним, что 18-летний канадец финишировал третьим на Гран-при Азербайджана, став одним из самых молодых гонщиков, поднявшихся на подиум в истории Формулы 1. Победителем восьмого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку стал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на самом финише опередил дебютанта сезона 18-летнего Лэнса Стролла. Канадец из «Уильямса» впервые поднялся на подиум.