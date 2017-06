Лэнс Стролл: Не могу поверить, что это действительно случилось

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился эмоциями после Гран-При Азербайджана.

– Я не могу подобрать нужные слова. Не могу поверить, что это действительно только что случилось. Гонка была безумной, но мы обошлись без проблем, - передает слова Стролла официальный сайт «Формулы-1».

STR: "I'm lost for words. I can't believe what just happened. It was a crazy race but we stayed out of trouble" #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/eQh7TrsjNq