Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Теннис  Чилич6:4, 6:7, 6:7Лопес
Футбол  Германия3 : 1Камерун
Теннис  Квитова4:6, 6:3, 6:2Барти
Футбол  Чили1 : 1Австралия
Баскетбол  Испания- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лэнс Стролл: Не могу поверить, что это действительно случилось

Источник:  Formula1.comКомментарии

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился эмоциями после Гран-При Азербайджана.

– Я не могу подобрать нужные слова. Не могу поверить, что это действительно только что случилось. Гонка была безумной, но мы обошлись без проблем, - передает слова  Стролла официальный сайт «Формулы-1».

Напомним, что 18-летний канадец финишировал третьим на Гран-при Азербайджана, став одним из самых молодых гонщиков, поднявшихся на подиум в истории Формулы 1.  Победителем восьмого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку стал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который на самом финише опередил дебютанта сезона 18-летнего Лэнса Стролла. Канадец из «Уильямса» впервые поднялся на подиум.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Феттель повел себя неспортивно, но получил штраф в 10 секунд…Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обвинил пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля в неспортивном поведении на трассе.Даниэль Риккардо: В это невозможно поверить! Безумная была гонка!Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо прокомментировал свою победу на Гран При Азербайджана.Риккардо стал победителем Гран-при АзербайджанаРиккардо стал победителем Гран-при АзербайджанаПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем восьмого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.Гран-при Азербайджана. Квят сошел на 11-м кругеПилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил восьмой этап чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка. ОнлайнСегодня, 25 июня состоится гонка восьмого этапа Формулы-1 – Гран-при Азербайджана.Даниил Квят: Я доволен 11-м местомПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял 11-е место.Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Себастьян Феттель: Это вполне нормальный результат, но я все равно не очень доволенПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял четвертое место.Кими Райкконен: Если бы удалось раскрыть весь потенциал резины, я бы проехал свой круг гораздо быстрееПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял третье место.Валттери Боттас: Я разочарован, так как наделся на поулПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Я проехал один из самых захватывающих кругов в этом сезонеПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он завоевал поул.Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – 11-йЗавершилась квалификация Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Даниил Квят: В Баку большинство людей говорит по-русски, что очень приятноПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что ему приятно находиться в Баку на Гран-при Азербайджана.Даниил Квят: Ошибки гонщиков на Гран-при Азербайджана связаны с новым регламентомРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о большом количестве вылетов с трассы и ошибок гонщиков на Гран-при Азербайджана.Даниил Квят: Сегодня было легко ошибитьсяПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Азербайджана. Напомним, что он показал, соответственно, десятый и восьмой результат.Макс Ферстаппен: Авария получилась очень страннойПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Азербайджана. Напомним, что он показал лучший результат в обоих тренировках и при этом попал в аварию.Фелипе Масса: Гонщикам в Баку приходится преодолевать серьезные трудностиПилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Азербайджане.Нико Хюлькенберг: В Баку захватывающая трасса, мы к ней еще не привыклиПилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Джолион Палмер: В Баку мы окажемся в десятке, если не в восьмеркеПилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Эстебан Окон: Баку – отличное место для проведения гонок Формулы-1Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка пройдет в Баку.
Футбол
Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровня
Формула-1
Гран-при Азербайджана. Квят сошел на 11-м круге
MMA
Александр Шлеменко: На месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение о завершении карьеры
Футбол
Гол Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить аутсайдера чемпионата Китая
все новости
Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Лэнс Стролл
Лэнс Строллвсе новости
Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана