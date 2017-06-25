Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Сборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

Дебют встречи остался за африканской командой, завладевшей территориальным преимуществом. Однако постепенно немцам удалось выравнять ситуацию и на 24-й минуте Киммих в падении головой мог открыть счет.

И все же именно камерунцы были ближе к тому, чтобы выиграть первый тайм. На 44-й минуте Тер Штеген спас чемпионов мира после удара Ангиссы.

Преимущество в классе подопечные Йоахима Лева реализовали в начале второй половины. Керем Демирбай, получив пас пяткой от Дракслера, из-за пределов штрафной поразил цель. Вскоре немецкая сборная могла удвоить преимущество, но вратарь камерунцев Ондоа сначала ногой отразил удар Вернера, а затем не позволил добить мяч Киммиху.

Главные события произошли в середине второго тайма. Арбитр после видеопросмотра удалил с поля защитника африканской команды Эрнеста Мабуку, и Вернер, приняв передачу от Киммиха, тут же забил второй мяч.

Камерун не опустил руки и вдесятером сократил разрыв в счете: Венсан Абубакар замкнул прострел с фланга.

И все же последнее слово осталось за немцами. Вернер на 81-й минуте оформил дубль.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, Германия с семью очками заняла первое место в группе В и 29 мая в полуфинале в Сочи встретится с командой Мексики. В другом полуфинале днем ранее в Казани сойдутся португальцы и чилийцы.

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