Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Сборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.
Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».
Дебют встречи остался за африканской командой, завладевшей территориальным преимуществом. Однако постепенно немцам удалось выравнять ситуацию и на 24-й минуте Киммих в падении головой мог открыть счет.
И все же именно камерунцы были ближе к тому, чтобы выиграть первый тайм. На 44-й минуте Тер Штеген спас чемпионов мира после удара Ангиссы.
Преимущество в классе подопечные Йоахима Лева реализовали в начале второй половины. Керем Демирбай, получив пас пяткой от Дракслера, из-за пределов штрафной поразил цель. Вскоре немецкая сборная могла удвоить преимущество, но вратарь камерунцев Ондоа сначала ногой отразил удар Вернера, а затем не позволил добить мяч Киммиху.
Главные события произошли в середине второго тайма. Арбитр после видеопросмотра удалил с поля защитника африканской команды Эрнеста Мабуку, и Вернер, приняв передачу от Киммиха, тут же забил второй мяч.
Камерун не опустил руки и вдесятером сократил разрыв в счете: Венсан Абубакар замкнул прострел с фланга.
И все же последнее слово осталось за немцами. Вернер на 81-й минуте оформил дубль.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, Германия с семью очками заняла первое место в группе В и 29 мая в полуфинале в Сочи встретится с командой Мексики. В другом полуфинале днем ранее в Казани сойдутся португальцы и чилийцы.
Сочи
Кубок конфедераций
Группа B
3-й тур
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция