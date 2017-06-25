Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Теннис  Чилич6:4, 6:7, 6:7Лопес
Футбол  Германия3 : 1Камерун
Теннис  Квитова4:6, 6:3, 6:2Барти
Футбол  Чили1 : 1Австралия
Баскетбол  Испания- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чили и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чили и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Сборные Чили и Австралии завершили вничью (1:1) матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» в Москве.

На 42-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Мельбурн Виктори» Джеймс Тройси.

После перерыва ответный гол забил вышедший на замену полузащитник «Крус Асуль» Мартин Родригес, которому ассистировал Эдуардо Варгас.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Таким образом, сборная Чили набрала пять очков и завершила групповой этап на втором месте в группе B.

В ½ финала чемпионы Южной Америки сыграют с Португалией, которая выиграла группу A. Матч пройдет 28 июня на «Казань Арене». Начало – 21:00 (мск).

В другом полуфинале 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Германия и Мексика. Начало – 21:00 (мск).

Сборная Австралии с двумя очками заняла третье место.

Москва
Кубок конфедераций
Группа B
3-й тур

Матч

Чили - Австралия - 1:1 (0:1)

Голы

Троизи 42 (0:1). Родригес 67 (1:1).

Состав

Чили: Браво, Фуензалида (Родригес, 46), Хара, Исла, Диас П., Менья, Силва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Варгас (Диас М., 82), Санчес

Австралия: Райан, МакГоуэн Р., Сэйнсбери (Райт, 73), Бехич, Троизи, Миллиган, Ирвин, Луонго, Юрич (Макларен, 62), Кэйхилл (Леки, 56), Круз

Предупреждения:

Видаль, 57; Эрнандес, 74 - Луонго, 22; Троизи, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлиан Брандт: В первом тайме Германия допустила слишком много ошибокПолузащитник сборной Германии Юлиан Брандт - о победе над Камеруном (3:1) и впечатлениях от Сочи.Матчи группового раунда Кубка конфедераций посетили почти 450 тысяч зрителейМатчи группового раунда Кубка конфедераций посетили 449 559 зрителей. Об этом сообщает ТАСС.Марвин Платтенхардт: Ожидания от России? У меня никаких опасений не былоЗащитник сборной Германии Марвин Платтенхардт рассказал о своем дебюте на Кубке конфедераций.Вернер признан лучшим игроком матча Германия – КамерунФорвард сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций с Камеруном (3:1). Игра прошла на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.Ангелос Постекоглу: С точки зрения организации – Кубок конфедераций прекрасенГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу рассказал о своих впечатлениях от Кубка конфедераций в России.Хуан Антонио Пицци: Португалии придется очень сложно – мы приехали побеждатьГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился своими мыслями по поводу ничейного поединка в Австралией и соперника по предстоящему полуфинальному матчу – сборной Португалии.Джеймс Троиси: В России – одни из лучших стадионов в моей карьереОдин из лидеров сборной Австралии и лучший футболист матча против сборной Чили Джеймс Троиси, признался, что в России ему посчастливилось играть на одних из лучших стадионов в его карьере.Троиси признан лучшим игроком матча Чили – АвстралияТроиси признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций между сборными Чили и Австралии.«Мечтаю вернуться в Россию. Главное – не в Саранск». Как Австралия удивляла Чили«Мечтаю вернуться в Россию. Главное – не в Саранск». Как Австралия удивляла ЧилиАвстралийцы едва не переиграли сильную сборную Чили, вырвав ничью у чемпионов Южной Америки на Кубке конфедераций.Укротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфиналУкротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфиналСборная Германии победила Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с Мексикой.Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.Сергей Веденеев: Никогда бы больше не вызвал Кокорина и Дзюбу в сборнуюБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение игроков питерского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы.Без мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и ДзюбыБез мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и ДзюбыВ России есть как минимум два человека, которые от всей души желают поражения сборной страны.Германия – Камерун – 3:1. Как это былоВ матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Камеруна.Чили – Австралия – 1:1. Как это былоВ матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с командой Австралии.Виталий Мутко: Хочу отметить прогресс Головина, он был одним из лидеров сборнойВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина.Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Виталий Мутко: Организаций Кубка конфедераций – на высочайшем уровнеВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался об организации Кубка конфедераций в России.Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровняГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением о вратаре национальной команды России Игоре Акинфееве.Чили – Австралия. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы на матч третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Чили и Австралии.
Формула-1
Риккардо стал победителем Гран-при Азербайджана
Теннис
Квитова стала победительницей турнира в Бирмингеме, обыграв Барти
Футбол
Таски и Тигиев занимались по индивидуальной программе
Футбол
Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровня
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
Мартин Родригес
Мартин Родригесвсе новости
Джеймс Троизи
Джеймс Троизивсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости