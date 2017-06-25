Чили и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Сборные Чили и
Австралии завершили вничью (1:1) матч третьего тура группового этапа Кубка
конфедераций на стадионе «Спартак» в Москве.
На 42-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Мельбурн Виктори» Джеймс Тройси.
После перерыва ответный гол забил вышедший на замену полузащитник «Крус Асуль» Мартин Родригес, которому ассистировал Эдуардо Варгас.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Таким образом, сборная Чили набрала пять очков и завершила групповой этап на втором месте в группе B.
В ½ финала чемпионы Южной Америки сыграют с Португалией, которая выиграла группу A. Матч пройдет 28 июня на «Казань Арене». Начало – 21:00 (мск).
В другом полуфинале 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Германия и Мексика. Начало – 21:00 (мск).
Сборная Австралии с двумя очками заняла третье место.
Москва
Кубок конфедераций
Группа B
3-й тур
Матч
Голы
Троизи 42 (0:1). Родригес 67 (1:1).
Состав
Чили: Браво, Фуензалида (Родригес, 46), Хара, Исла, Диас П., Менья, Силва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Варгас (Диас М., 82), Санчес
Австралия: Райан, МакГоуэн Р., Сэйнсбери (Райт, 73), Бехич, Троизи, Миллиган, Ирвин, Луонго, Юрич (Макларен, 62), Кэйхилл (Леки, 56), Круз
Предупреждения:
Видаль, 57; Эрнандес, 74 - Луонго, 22; Троизи, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция