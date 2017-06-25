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Себастьян Феттель: Хэмилтон устроил мне брейк-тест, и чего вы ожидали?

Источник:  Sky SportsКомментарии

Лидер чемпионата Себастьян Феттель прокомментировал инцидент с Льюисом Хэмилтоном на Гран-При Азербайджана.

- Он устроил мне брейк-тест, так что чего вы ожидали? Уверен, он сделал это не специально, но все равно это было неправильно с его стороны. Не думаю, что в этом была необходимость.

Я повредил машину, Льюис рисковал повреждением машины. Несколько лет назад в Китае он уже делал подобное. Думаю, это неправильно.

После инцидента мы поравнялись, я поднял руку и показал ему, что недоволен этим, - цитирует Феттеля Sky Sports.

Напомним, что лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель был наказан десятисекундным штрафом «стоп энд гоу» за опасное вождение. Во время нахождения на трассе машины безопасности Феттель, недовольный медленным темпом лидирующего Хэмилтона, намеренно поравнялся с ним и ударил колесом в колесо.

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