ВК «Зенит» будет проводить домашние матчи на «Сибур Арене» и в Академии Платонова

Генеральный директор петербургского «Зенита» Владимир Самсонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, на каких аренах команда собирается принимать соперников по чемпионату России.

– Нам нравится «Сибур Арена», но к сожалению для нас, она занята под определенные мероприятия. Мы будем смотреть, когда там будет свободно. В пятницу мы заявились в Суперлигу и получили календарь на сезон. Теперь будем смотреть, когда сможем играть на «Сибур Арене», а когда – в Академии Платонова.

– Вы говорили, что хотели бы чаще играть на «Сибур Арене». Реально будет это сделать?

– Это потом будем оценивать. Сначала надо посмотреть по календарю.

– Понятно, когда «Зенит» будет играть первый домашний матч?

– Да, 16 сентября с «Енисеем». Игра пройдет в Академии Платонова, потому что на «Сибур Арене» будет St. Petersburg Open (турнир ATP – Прим.ред.). Там мы впервые сыграем, наверное, в октябре, – сказал Самсонов.

Напомним, в сезоне 2017/2018 петербургский «Зенит» дебютирует в Суперлиге. 23 июня команду приняли в число участников чемпионата России вместо краснодарского «Динамо». Волейбольный «Зенит» создан по инициативе «Газпрома».

Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет на «Сибур Арене» с 18 по 24 сентября.

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