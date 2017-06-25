Троиси признан лучшим игроком матча Чили – Австралия

Лучшим игроком матча третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Чили и Австралии был признан полузащитник Джеймс Троиси.

Встреча, прошедшая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 1:1. Полузащитник «Мельбурн Виктори» на 42-й минуте счет в матче. После перерыва ответный гол забил вышедший на замену полузащитник «Крус Асуль» Мартин Родригес.

Таким образом, сборная Австралии с двумя очками заняла третье место и не смогла пробиться в полуфинал турнира.