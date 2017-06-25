Троиси признан лучшим игроком матча Чили – Австралия
Лучшим игроком матча третьего тура Кубка конфедераций в группе В между сборными Чили и Австралии был признан полузащитник Джеймс Троиси.
Лучший игрок матча 🇨🇱#CHIAUS🇦🇺 - австралиец Джеймс Троизи! Поздравляем! 👏#BUDAFMOTM pic.twitter.com/hKswxKBy2u— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 25 июня 2017 г.
Встреча, прошедшая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 1:1. Полузащитник «Мельбурн Виктори» на 42-й минуте счет в матче. После перерыва ответный гол забил вышедший на замену полузащитник «Крус Асуль» Мартин Родригес.
Таким образом, сборная Австралии с двумя очками заняла третье место и не смогла пробиться в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Троизи 42 (0:1). Родригес 67 (1:1).
Состав
Чили: Браво, Фуензалида (Родригес, 46), Хара, Исла, Диас П., Менья, Силва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Варгас (Диас М., 82), Санчес
Австралия: Райан, МакГоуэн Р., Сэйнсбери (Райт, 73), Бехич, Троизи, Миллиган, Ирвин, Луонго, Юрич (Макларен, 62), Кэйхилл (Леки, 56), Круз
Предупреждения:
Видаль, 57; Эрнандес, 74 - Луонго, 22; Троизи, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция