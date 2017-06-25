Джеймс Троиси: В России – одни из лучших стадионов в моей карьере
Один из лидеров сборной Австралии и лучший футболист матча против сборной Чили Джеймс Троиси, признался, что в России ему посчастливилось играть на одних из лучших стадионов в его карьере.
– Что вы думаете о своей игре?
– Мы очень гордимся, хоть результат нас и разочаровал. Несколько дней назад я говорил, что здесь мы хотели изменить менталитет. От нас ждут длинные пасы и много борьбы – считают нас драчунами. Мы сегодня создали массу возможностей. Жаль, что многие моменты мы упустили, но тем футболом, которые показали гордимся.
– Понравилось ли вам в России?
– Атмосфера фантастическое. Много времени, чтобы осматривать достопримечательности у нас не было, но все города, в которых мы побывали – фантастические. Стадионы – одни из лучших, на которых мне доводилось играть.
Матч
Голы
Троизи 42 (0:1). Родригес 67 (1:1).
Состав
Чили: Браво, Фуензалида (Родригес, 46), Хара, Исла, Диас П., Менья, Силва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Варгас (Диас М., 82), Санчес
Австралия: Райан, МакГоуэн Р., Сэйнсбери (Райт, 73), Бехич, Троизи, Миллиган, Ирвин, Луонго, Юрич (Макларен, 62), Кэйхилл (Леки, 56), Круз
Предупреждения:
Видаль, 57; Эрнандес, 74 - Луонго, 22; Троизи, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция