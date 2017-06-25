Джеймс Троиси: В России – одни из лучших стадионов в моей карьере

Один из лидеров сборной Австралии и лучший футболист матча против сборной Чили Джеймс Троиси, признался, что в России ему посчастливилось играть на одних из лучших стадионов в его карьере.

– Что вы думаете о своей игре?

– Мы очень гордимся, хоть результат нас и разочаровал. Несколько дней назад я говорил, что здесь мы хотели изменить менталитет. От нас ждут длинные пасы и много борьбы – считают нас драчунами. Мы сегодня создали массу возможностей. Жаль, что многие моменты мы упустили, но тем футболом, которые показали гордимся.

– Понравилось ли вам в России?

– Атмосфера фантастическое. Много времени, чтобы осматривать достопримечательности у нас не было, но все города, в которых мы побывали – фантастические. Стадионы – одни из лучших, на которых мне доводилось играть.