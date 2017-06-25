Хуан Антонио Пицци: Португалии придется очень сложно – мы приехали побеждать
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился своими мыслями по поводу ничейного поединка в Австралией и соперника по предстоящему полуфинальному матчу – сборной Португалии.
– Возникло ощущение, что для Чили эта игра была самой сложной на турнире.
– Мы выполнили нашу первую задачу – вышли в полуфинал. Мы не переоценивали свои силы в этом матче. По ходу встречи нам приходилось приспосабливаться к игре. Соперник очень хорошо подготовился, играл достаточно агрессивно, даже перегибая палку в некоторых случаях. Было множество обстоятельств, которые не позволили нам проявить свои лучшие качества. У соперника было много возможностей. Я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли на поле.
– Вас ждет мощный соперник – Португалия во главе с Криштиану Роналду. Что вы думаете о предстоящей встрече?
– Посмотрим, как все восстановятся перед матчем с Португалией. У всех настой боевой – готовы играть. Что касается Португалии – очень сложный соперник – чемпион Европы. В этой команде играет футболист, который и с публичной точки зрения и на поле может сыграть решающую роль. Все остальные, кого собрал очень опытный тренер – тоже игроки мирового масштаба. Но и у португальцев будет очень тяжелый поединок – мы приехали побеждать.
Напомним, что сборная Чили, сыграв вничью с Австралией (1:1) оказалась на второй строчке, уступив первенство Германии. Чилийцы вышли в полуфинал, где в соперники южноамериканскому чемпиону достался победитель Евро-2016 – Португалия.
Матч
Голы
Троизи 42 (0:1). Родригес 67 (1:1).
Состав
Чили: Браво, Фуензалида (Родригес, 46), Хара, Исла, Диас П., Менья, Силва, Видаль, Арангис (Эрнандес, 46), Варгас (Диас М., 82), Санчес
Австралия: Райан, МакГоуэн Р., Сэйнсбери (Райт, 73), Бехич, Троизи, Миллиган, Ирвин, Луонго, Юрич (Макларен, 62), Кэйхилл (Леки, 56), Круз
Предупреждения:
Видаль, 57; Эрнандес, 74 - Луонго, 22; Троизи, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция