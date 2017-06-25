Хуан Антонио Пицци: Португалии придется очень сложно – мы приехали побеждать

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился своими мыслями по поводу ничейного поединка в Австралией и соперника по предстоящему полуфинальному матчу – сборной Португалии.

– Возникло ощущение, что для Чили эта игра была самой сложной на турнире.

– Мы выполнили нашу первую задачу – вышли в полуфинал. Мы не переоценивали свои силы в этом матче. По ходу встречи нам приходилось приспосабливаться к игре. Соперник очень хорошо подготовился, играл достаточно агрессивно, даже перегибая палку в некоторых случаях. Было множество обстоятельств, которые не позволили нам проявить свои лучшие качества. У соперника было много возможностей. Я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли на поле.

– Вас ждет мощный соперник – Португалия во главе с Криштиану Роналду. Что вы думаете о предстоящей встрече?

– Посмотрим, как все восстановятся перед матчем с Португалией. У всех настой боевой – готовы играть. Что касается Португалии – очень сложный соперник – чемпион Европы. В этой команде играет футболист, который и с публичной точки зрения и на поле может сыграть решающую роль. Все остальные, кого собрал очень опытный тренер – тоже игроки мирового масштаба. Но и у португальцев будет очень тяжелый поединок – мы приехали побеждать.

Напомним, что сборная Чили, сыграв вничью с Австралией (1:1) оказалась на второй строчке, уступив первенство Германии. Чилийцы вышли в полуфинал, где в соперники южноамериканскому чемпиону достался победитель Евро-2016 – Португалия.