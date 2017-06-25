Ангелос Постекоглу: С точки зрения организации – Кубок конфедераций прекрасен

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу рассказал о своих впечатлениях от Кубка конфедераций в России.

– Очевидно, что мы очень разочарованы. Турнир был прекрасным и с точки зрения организации, и с точки зрения объектов – у нас не было проблем ни с чем. Мы хотели продолжать играть в турнире, хотели выйти из группы – за этим мы сюда и приехали.

– Казалось, что у команды был рваный темп игры.

– Сегодня мы играли с одной из лучших команд на планете. Надо отдать должное ребятам. Они показали даже больше, чем от них можно было ожидать. В матче против Германии у нас был немного вялый старт, но потом мы это исправили. С Камеруном у нас было меньше времени на отдых, но мы провели лучший матч и играли лучше соперника. Очевидно, что мы еще не вышли на уровень лучших соперников, но мы верим в себя, видим, что прогрессируем. Выходя на игру с Чили, думали, что у нас хорошие шансы на выход из группы – поэтому так разочарованы.

– Удастся ли перед отъездом погулять по Москве? Оцените уровень подготовки городов к чемпионату мира.

– Мы играли в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Нам все понравилось. Но мы приехали сюда не достопримечательности смотреть, а выигрывать. Поэтому я сегодня ночью упакую чемодан и уеду.

Напомним, что сборная Австралии сыграла вничью с Чили (1:1) и, набрав два очка заняла третье место в группе. Оставшись без плей-офф.