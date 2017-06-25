Вернер признан лучшим игроком матча Германия – Камерун
Форвард сборной
Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча третьего тура группового этапа
Кубка конфедераций с Камеруном (3:1). Игра прошла на олимпийском стадионе «Фишт»
в Сочи.
21-летний нападающий «РБ Лейпциг» забил второй и третий мяч команды в ворота соперников.
Автор дубля Тимо Вернер - лучший игрок матча 🇩🇪🆚🇨🇲— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 25 июня 2017 г.
Поздравляем!
#BUDAFMOTM #GERCMR pic.twitter.com/GieV2aoqNz
Напомним, сборная Германии заняла первое место в группе B и теперь сыграет в полуфинале с Мексикой.
Игра пройдет 29 июня на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 21:00 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Германия – Камерун
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция