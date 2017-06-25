«Динамо» упустило победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московское «Динамо, находящееся на сборе в Австрии, провело контрольный матч с командой «Ваккер» из Инсбрука.
Встреча завершилась вничью 2:2. Отметим, что до середины второго тайма российский клуб вел с разницей в два мяча.
У бело-голубых отличились Фатос Бечирай и Алексей Ионов.
Всего на сборе у команды Юрия Калитвинцева запланировано пять матчей.
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