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Роберт Мак: Манчини хочет выиграть с «Зенитом» чемпионат России и Лигу Европы

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, который возглавил петербургскую команду 1 июня.

- Манчини - это большое имя, большая личность. Тренер топ-уровня, который работал в лучших клубах Европы. Здорово, что в «Зените» теперь работает такой специалист. Он хочет добиться с нами самых высоких достижений - выиграть чемпионат России и Лигу Европы.

- Вы были в «Манчестер Сити» до прихода Манчини. Видите ли вы большую разницу в том, как изменился этот клуб?
- Мне было тогда лет 19 и на самом деле я провел в «Сити» буквально несколько месяцев, когда Манчини возглавил команду. Я был в молодежном составе и всего пару раз тренировался с главной командой. Конечно, многое изменилось с его приходом. Он пригласил в команду футболистов мирового уровня, выиграл премьер-лигу. Теперь болельщики ждут от него такого же успеха вместе с «Зенитом».

- Вы говорили в интервью, что теперь нужно будет привыкать к новому тренерскому стилю. Вы имели ввиду итальянскую модель игры?
- У каждого тренера есть собственный стиль, идеи, которые он передает футболистам. Мне пока сложно что-то анализировать, поскольку я нахожусь в расположении команды всего пять дней. Конечно, и у Манчини есть свой стиль и тактика.

- На чем делаете акцент в тренировках?
- Сейчас мы закладываем фундамент на ближайший сезон - упорно тренируемся, много бегаем, играем товарищеские матчи. Тренировки тяжелые, да, но они помогут нам как можно лучше подготовиться к новому сезону, - приводит слова Мака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Манчини подписал с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления на два сезона. Последним клубом, в котором работал итальянец, был миланский «Интер» (2014-2016).

Мак находился в системе «Манчестер Сити» с 2004 года. Словак покинул клуб в июне 2010-го и перешел в немецкий «Нюрнберг». Манчини возглавил английский клуб в декабре 2009 года и ушел оттуда после завершения сезона 2012/2013. Итальянский тренер привел «Сити» к победе в Кубке Англии (2010/2011) и чемпионству в премьер-лиге (2011/2012).

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