Марвин Платтенхардт: Ожидания от России? У меня никаких опасений не было
Защитник сборной Германии Марвин Платтенхардт рассказал о своем дебюте на Кубке конфедераций.
- Конечно, я рад, что дебютировал, нужно показывать себя и дальше, чтобы ставили в основной состав.
- Удалось ли вам показать свою лучшую игру?
- Это не мне судить, тренер должен решать, хорошо ли я сыграл. Но собой доволен.
- Игрой на Кубке конфедераций вы планируете показать себя скаутам сильнейших команд Англии и Германии?
- Конечно, на таких турнирах скауты есть. Но я всем доволен в Герте, у меня долгосрочный контракт. Сейчас не думаю о клубных делах.
- Вы были в нескольких городах России. Где бы хотели, чтобы сборная играла?
- Я был в Сочи и Казани, много не видел. Но думать о следующем годе как-то странно, ещё неизвестно, буду ли в составе.
- Какое впечатление произвели города?
- Мы были сконцентрированы сыграть как можно лучше. А города красивые, хорошие условия для тренировок.
- Ожидания о России оправдались? Западная пресса пишет, что у нас не все хорошо.
- У меня не было никаких опасений. В мире много всего происходит. В первую очередь думал о своей игре.
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция