Марвин Платтенхардт: Ожидания от России? У меня никаких опасений не было

Защитник сборной Германии Марвин Платтенхардт рассказал о своем дебюте на Кубке конфедераций.

- Конечно, я рад, что дебютировал, нужно показывать себя и дальше, чтобы ставили в основной состав.

- Удалось ли вам показать свою лучшую игру?

- Это не мне судить, тренер должен решать, хорошо ли я сыграл. Но собой доволен.

- Игрой на Кубке конфедераций вы планируете показать себя скаутам сильнейших команд Англии и Германии?

- Конечно, на таких турнирах скауты есть. Но я всем доволен в Герте, у меня долгосрочный контракт. Сейчас не думаю о клубных делах.

- Вы были в нескольких городах России. Где бы хотели, чтобы сборная играла?

- Я был в Сочи и Казани, много не видел. Но думать о следующем годе как-то странно, ещё неизвестно, буду ли в составе.

- Какое впечатление произвели города?

- Мы были сконцентрированы сыграть как можно лучше. А города красивые, хорошие условия для тренировок.

- Ожидания о России оправдались? Западная пресса пишет, что у нас не все хорошо.

- У меня не было никаких опасений. В мире много всего происходит. В первую очередь думал о своей игре.