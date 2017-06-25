Матчи группового раунда Кубка конфедераций посетили почти 450 тысяч зрителей
Источник: ТАССКомментарии
Матчи группового раунда Кубка конфедераций посетили 449 559 зрителей. Об этом сообщает ТАСС.
Рекорд турнира на данный момент принадлежит встрече между сборными Новой Зеландии и Португалии (0:4), которую 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург» посмотрели 56 290 зрителей.
Матчи сборной России в общей сложности посетили 134 595 человек. Из них 50 251 зритель посмотрел матч-открытие Россия - Новая Зеландия (2:0) 17 июня в Санкт-Петербурге.
Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.
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