«Арсенал» продлил контракт с защитником Беляевым
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
«Арсенал» продлил контракт с центральным защитником Максимом Беляевым, сообщается на официальном сайте тульского клуба.
Срок нового соглашения с 25-летним игроком не уточняется.
Беляев присоединился к «Арсеналу» зимой 2016 года. За это время он провел 42 матча и забил два мяча.
Ранее Беляев выступал за «Шинник», «Ростов», «Торпедо» (Владимир), «Динамо» (Брянск) и московский «Локомотив».
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