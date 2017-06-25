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«Арсенал» продлил контракт с защитником Беляевым

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

«Арсенал» продлил контракт с центральным защитником Максимом Беляевым, сообщается на официальном сайте тульского клуба.

Срок нового соглашения с 25-летним игроком не уточняется.

Беляев присоединился к «Арсеналу» зимой 2016 года. За это время он провел 42 матча и забил два мяча.

Ранее Беляев выступал за «Шинник», «Ростов», «Торпедо» (Владимир), «Динамо» (Брянск) и московский «Локомотив».

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