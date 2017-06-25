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Юлиан Брандт: В первом тайме Германия допустила слишком много ошибок

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт - о победе над Камеруном (3:1) и впечатлениях от Сочи.

- Слишком много ошибок допускали в первом тайме, средне сыграли. А вторая половина получилась хорошей. Рады, что заняли первое место.

- Сборная Камеруна удивила?
- Сильная команда, в ней много скоростных игроков. Но самое главное, мы победили.

- Какое у вас впечатление о России и Сочи?
- Сочи очень красивый, тут хороший климат, классный пляж. А Казань - большой симпатичный город. Плюс в том, что теперь нам не нужно переезжать в другой город, появится дополнительное время для отдыха. 

Матч

Германия - Камерун - 3:1 (0:0)

Голы

Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар

Предупреждения:

нет - Сиани, 61

Удаления:

нет - Мабука, 64

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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