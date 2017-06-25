Юлиан Брандт: В первом тайме Германия допустила слишком много ошибок
Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт - о победе над Камеруном (3:1) и впечатлениях от Сочи.
- Слишком много ошибок допускали в первом тайме, средне сыграли. А вторая половина получилась хорошей. Рады, что заняли первое место.
- Сборная Камеруна удивила?
- Сильная команда, в ней много скоростных игроков. Но самое главное, мы победили.
- Какое у вас впечатление о России и Сочи?
- Сочи очень красивый, тут хороший климат, классный пляж. А Казань - большой симпатичный город. Плюс в том, что теперь нам не нужно переезжать в другой город, появится дополнительное время для отдыха.
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция