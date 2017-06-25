Юлиан Брандт: В первом тайме Германия допустила слишком много ошибок

читайте также

Виталий Мутко: Уверен, что полуфиналы Кубка конфедераций будут просто роскошными Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданием от предстоящих полуфинальных матчах Кубка конфедераций.

Матчи группового раунда Кубка конфедераций посетили почти 450 тысяч зрителей Матчи группового раунда Кубка конфедераций посетили 449 559 зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

Марвин Платтенхардт: Ожидания от России? У меня никаких опасений не было Защитник сборной Германии Марвин Платтенхардт рассказал о своем дебюте на Кубке конфедераций.

Вернер признан лучшим игроком матча Германия – Камерун Форвард сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций с Камеруном (3:1). Игра прошла на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Ангелос Постекоглу: С точки зрения организации – Кубок конфедераций прекрасен Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу рассказал о своих впечатлениях от Кубка конфедераций в России.

Хуан Антонио Пицци: Португалии придется очень сложно – мы приехали побеждать Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился своими мыслями по поводу ничейного поединка в Австралией и соперника по предстоящему полуфинальному матчу – сборной Португалии.

Джеймс Троиси: В России – одни из лучших стадионов в моей карьере Один из лидеров сборной Австралии и лучший футболист матча против сборной Чили Джеймс Троиси, признался, что в России ему посчастливилось играть на одних из лучших стадионов в его карьере.

Троиси признан лучшим игроком матча Чили – Австралия Троиси признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций между сборными Чили и Австралии.

«Мечтаю вернуться в Россию. Главное – не в Саранск». Как Австралия удивляла Чили Австралийцы едва не переиграли сильную сборную Чили, вырвав ничью у чемпионов Южной Америки на Кубке конфедераций.

Укротили львов. Резервный состав Германии выходит в полуфинал Сборная Германии победила Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с Мексикой.

Чили и Австралия сыграли вничью в матче Кубка конфедераций Сборные Чили и Австралии завершили вничью (1:1) матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» в Москве.

Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал Кубка конфедераций Сборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

Сергей Веденеев: Никогда бы больше не вызвал Кокорина и Дзюбу в сборную Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение игроков питерского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

Без мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и Дзюбы В России есть как минимум два человека, которые от всей души желают поражения сборной страны.

Германия – Камерун – 3:1. Как это было В матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Камеруна.

Чили – Австралия – 1:1. Как это было В матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с командой Австралии.

Виталий Мутко: Хочу отметить прогресс Головина, он был одним из лидеров сборной Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина.

Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелости Комментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Виталий Мутко: Организаций Кубка конфедераций – на высочайшем уровне Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался об организации Кубка конфедераций в России.