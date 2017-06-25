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Льюис Хэмилтон: Сегодня Феттель опозорил себя

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари», который на Гран-при Азербайджана ударил его колесом в колесо во время нахождения на трассе машины безопасности.

«Я контролировал гонку. Как на всех других рестартах, я замедлился на одном участке. Он, видимо, спал, и въехал в меня сзади. Но для меня это была не проблема.

Но поравняться, затем намеренно поехать в гонщика, а потому еще и выйти почти сухим из воды – это, на мой взгляд, позор. Он себя опозорил сегодня.

Он пытался показать себя мужчиной, но мне кажется, стоило это делать не в кокпите, а лицом к лицу. Представьте молодых ребят, которые видят такое поведение четырехкратного чемпиона Формулы-1. Тут нечего добавить. Люди проявляют себя в сложных ситуациях», – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона.

Напомним, в итоге Феттель занял четвертое место, а Хэмилтон финишировал вслед за ним.

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