Виталий Мутко: Уверен, что полуфиналы Кубка конфедераций будут просто роскошными

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданием от предстоящих полуфинальных матчах Кубка конфедераций.

- Команды на групповом этапе показали великолепный футбол, игру высочайшего уровня. Португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы заслуженно вышли в плей-офф, а там будет еще интереснее. Я уверен, что полуфиналы будут просто роскошными. Это настоящий праздник футбола, все проходит так, как и должно было быть.

Средняя посещаемость матчей составила около 35 тысяч зрителей. Это хороший показатель. Я много общался с болельщиками, на Кубок конфедераций люди приехали семьями со всех уголков нашей страны - от Калининграда до Владивостока, - передает слова Мутко ТАСС.

Добавим, что в 1/2 финала сборная Чили сыграет с Португалией, которая выиграла группу A. Матч пройдет 28 июня на «Казань Арене». Начало – 21:00 (мск).

Во втором полуфинале 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Германия и Мексика. Начало – 21:00 (мск).