Юлиан Дракслер: Рад, что остаемся в Сочи

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер рассказал о матче с Камеруном (3:1).

- Насколько сложно были играть против Камеруна?

- В первом тайме пришлось тяжело, но во втором сыграли лучше и заслужили победу.

- Что думаете о видеоассистенте?

- Думаю, это хорошая идея. Со временем она будет только развиваться. Насчёт эпизода в матче судить не могу, ещё не видел повтор.

- Чувствовали ли давление перед матчем?

- Да, давление было, мы же большая футбольная страна. От нас ждут побед. Давление как на капитан? Скорее, это честь для меня, ведь я впервые стал капитаном сборной.

- Что скажете о Сочи?

- Рад что мы остаемся в Сочи, тут есть пляж, сам город хороший.