Юлиан Дракслер: Рад, что остаемся в Сочи
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер рассказал о матче с Камеруном (3:1).
- Насколько сложно были играть против
Камеруна?
- В первом тайме пришлось тяжело, но во втором сыграли лучше и заслужили победу.
- Что думаете о видеоассистенте?
- Думаю, это хорошая идея. Со временем она будет только развиваться. Насчёт эпизода в матче судить не могу, ещё не видел повтор.
- Чувствовали ли давление перед матчем?
- Да, давление было, мы же большая футбольная страна. От нас ждут побед. Давление как на капитан? Скорее, это честь для меня, ведь я впервые стал капитаном сборной.
- Что скажете о Сочи?
- Рад что мы остаемся в Сочи, тут есть пляж, сам город хороший.
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция