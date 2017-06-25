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Лопес стал победителем турнира в Лондоне, обыграв Чилича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Фелисиано Лопес взял верх над хорватом Марином Чиличем в финале турнира ATP в Лондоне.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 31 минуту, - 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8).

Лопес 19 раз подал навылет и не реализовал единственный брейк-пойнт. У Чилича 22 эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Таким образом, 35-летний испанец завоевал шестой одиночный титул в карьере.

Лондон (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 2 050 265 долларов
Одиночный разряд
Финал

Матч

Чилич М. (Хорватия) - Лопес Ф. (Испания) - 6:4, 6:7, 6:7

Место и дата

25 июня 16:15, , Онлайн-трансляция

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