Лопес стал победителем турнира в Лондоне, обыграв Чилича
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанский теннисист Фелисиано Лопес взял верх над хорватом Марином Чиличем в финале турнира ATP в Лондоне.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 31 минуту, - 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8).
Лопес 19 раз подал навылет и не реализовал единственный брейк-пойнт. У Чилича 22 эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Таким образом, 35-летний испанец завоевал шестой одиночный титул в карьере.
Лондон
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 2 050 265 долларов
Одиночный разряд
Финал
Матч
Чилич М. (Хорватия) - Лопес Ф. (Испания) - 6:4, 6:7, 6:7
Место и дата
25 июня 16:15, , Онлайн-трансляция
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