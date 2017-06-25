Тимо Вернер: Мексика или Россия? Обе команды одинаково хороши

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер подселился впечатлениями о дебютном голе.

- Рад, что забил первые голы за команду, хотелось бы забить ещё несколько на этом турнире.

- Вы хотели попасть именно на Мексику? Или если бы был выбор, предпочли бы Россию?

- Мне сложно судить, обе команды одинаково хороши.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) и вышла в полуфинал турнира.