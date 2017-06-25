Тимо Вернер: Мексика или Россия? Обе команды одинаково хороши
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер подселился впечатлениями о дебютном голе.
- Рад, что забил первые голы за команду, хотелось бы забить ещё несколько на этом турнире.
- Вы хотели попасть именно на Мексику?
Или если бы был выбор, предпочли бы Россию?
- Мне сложно судить, обе команды одинаково хороши.
Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) и вышла в полуфинал турнира.
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция