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Тимо Вернер: Мексика или Россия? Обе команды одинаково хороши

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер подселился впечатлениями о дебютном голе. 

- Рад, что забил первые голы за команду, хотелось бы забить ещё несколько на этом турнире. 

- Вы хотели попасть именно на Мексику? Или если бы был выбор, предпочли бы Россию?
- Мне сложно судить, обе команды одинаково хороши.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии взяла верх над командой Камеруна (3:1) и вышла в полуфинал турнира.

Матч

Германия - Камерун - 3:1 (0:0)

Голы

Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар

Предупреждения:

нет - Сиани, 61

Удаления:

нет - Мабука, 64

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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