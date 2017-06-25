Севастова победила Гергес выиграла второй титул в карьере
Источник: «Советский спорт»Комментарии
19-я ракетка мира
Анастасия Севастова завоевала титул на турнире WTA Mallorca Open в Мальорке (Испания).
В финале турнира 27-летняя латвийская теннисистка нанесла поражение Юлии Гергес из Германии (6:4, 3:6, 6:3).
В прошлом году Севастова проиграла два финала. В июне на том же турнире в Мальорке она уступила Каролин Гарсии (3:6, 4:6), а через месяц - потерпела поражение от Симоны Халеп (0:6, 0:6).
Добавим, что свой первый титул в карьере Севастова выиграла 8 мая 2010 года на турнире в Эшториле.
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750
долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Анастасия Севастова
(Латвия, 2) – Юлия Гергес (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3
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