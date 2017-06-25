Роман Зобнин: В тренажерном зале занимаюсь по шесть часов в день
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, проходящий в Риме реабилитацию после операции на колене, рассказал о своем самочувствии.
- Как самочувствие, Роман?
- Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.
- Что говорят итальянские врачи?
- Они меня хвалят.
- За что?
- Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.
- Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?
- Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.
- Вы все оставшиеся дни в римской клинике будете заниматься только на
тренажерах?
- Нет. Как раз с завтрашнего дня часть реабилитации будет связана с занятиями в бассейне.