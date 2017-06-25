Роман Зобнин: В тренажерном зале занимаюсь по шесть часов в день

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, проходящий в Риме реабилитацию после операции на колене, рассказал о своем самочувствии.

- Как самочувствие, Роман?

- Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.

- Что говорят итальянские врачи?

- Они меня хвалят.

- За что?

- Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.

- Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?

- Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.

- Вы все оставшиеся дни в римской клинике будете заниматься только на тренажерах?

- Нет. Как раз с завтрашнего дня часть реабилитации будет связана с занятиями в бассейне.