Артем Дзюба: Message в инстаграме – это просто шутка

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил значение поста в инстаграме партнера по команде Александра Кокорина.

– Этот message – шутка, просто эмоция. И мы не в первый раз используем этот жест. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то, – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».



Источник: Instagram Stories Александра Кокорина

Напомним, оба футболиста находятся на сборе «Зенита» в Австрии. Нападающие не попали в состав сборной России для участия в Кубке конфедераций. Дзюба входил в расширенный состав национальной команды, но отказался от участия в турнире из-за травмы колена.



Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла третье место на групповом этапе Кубка конфедераций и не вышла в полуфинал.

Без мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и Дзюбы