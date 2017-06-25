Александр Кокорин: Мы переживали за сборную. Парни сражались до конца

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, следил ли он за выступлением сборной России на Кубке конфедераций.

- Мы с ребятами переживали за сборную. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита» на сборе выпадали именно на время игры наших на Кубке Конфедераций. Увидеть сборную в прямом эфире не удавалось, поэтому не считаю корректным комментировать игру команды, но, конечно, переживали, следили за счетом, парни бились и сражались до конца, - приводит слова Кокорина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России заняла третье место на групповом этапе Кубка конфедераций и не вышла в полуфинал. Подопечные Станислава Черчесова в стартовом туре обыграли новозеландцев (2:0), а затем потерпели поражения от португальцев (0:1) и мексиканцев (1:2).

В полуфинале турнира сыграют сборные Португалии, Чили, Германии и Мексики. 28 июня в Казани встретятся португальцы и чилийцы, а 29 июня в Сочи - немцы и мексиканцы. Финал Кубка пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

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