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Скаут НХЛ: Свечникова могут выбрать под первым номером в следующем году

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори высказался о перспективах молодого нападающего Андрея Свечникова.

- Свечников стал элитным игроком в очень хорошей лиге. Он доминировал в ней, когда ему было еще 16 лет. У него хорошее катание, отличный дриблинг, он чувствует игру. Его вполне могут выбрать под первым номером в следующем году, - сказал Грегори.

Напомним, что в составе юниорской сборной России Свечников стал бронзовым призером и лучшим бомбардиром юношеских Олимпийских игр в 2016 году. В сезоне-2016/17 форвард «Маскегон Ламберджекс» был назван лучшим новичком USHL.

В минувшем сезоне Свечников провел 48 игр в составе «Маскегон Ламберджекс» и набрал 58 (29+29) очков.

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