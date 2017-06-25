Скаут НХЛ: Свечникова могут выбрать под первым номером в следующем году

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори высказался о перспективах молодого нападающего Андрея Свечникова.

- Свечников стал элитным игроком в очень хорошей лиге. Он доминировал в ней, когда ему было еще 16 лет. У него хорошее катание, отличный дриблинг, он чувствует игру. Его вполне могут выбрать под первым номером в следующем году, - сказал Грегори.

Напомним, что в составе юниорской сборной России Свечников стал бронзовым призером и лучшим бомбардиром юношеских Олимпийских игр в 2016 году. В сезоне-2016/17 форвард «Маскегон Ламберджекс» был назван лучшим новичком USHL.

В минувшем сезоне Свечников провел 48 игр в составе «Маскегон Ламберджекс» и набрал 58 (29+29) очков.