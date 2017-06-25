Сборники «Спартака» присоединятся к команде 2 июля

Игроки «Спартака», участвовавшие в Кубке конфедерации, присоединятся к команде 2 июля.

В этот день защитники Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут на сбор команды в Австрии.

Напомним, «Спартак» начал сбор 24 июля. В Австрии у чемпионов России запланированы два контрольных матча.

1 июля «Спартак» сыграет с «Вождовацем», а соперник по игре 7 июля будет назван позднее.

Добавим, что Джикия, Глушаков и Самедов провели по три матча на Кубке конфедераций, Комбаров вышел на поле в игре с Португалией, а Кутепов всегда оставался в запасе.