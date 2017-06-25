Уго Броос: России до чемпионата мира нужно решить проблему с организацией транспорта

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос считает, что Россия хорошо подготовилась к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу.

- Прежде всего, в России на Кубке конфедераций удивили стадионы - качественные, атмосферные. То же самое касается тренировочных площадок. У нас нет никаких претензий.

Есть одно исключение. Вы должны вернуться к организации транспорта от отелей до тренировочных площадок. У нас было три случая, когда мы опаздывали на тренировку, хотя был выделен зеленый коридор. Это влияет на распорядок дня. И к чемпионату мира эту проблему нужно решить. Но это единственная проблема, - передает слова Брооса Interfax.Ru.

Напомним, что сборная Камеруна на групповом этапе Кубка конфедераций набрала одно очко, сыграв вничью со сборной со сборной Австралии (1:1), и не смогла пробиться в плей-офф турнира. В заключительном матче в группе В, который прошел в воскресенье, Камерун уступил сборной Германии со счетом 1:3.

