Артем Дзюба: Лебедев сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, который заявил, что Юрию Жиркову за красную карточку в матче против сборной Мексики «надо дать в морду» (1:2).
- Пусть попробует! Посмотрим, что из этого получится, - приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Отметим, Лебедев входит в исполком РФС. Глава союза Виталий Мутко, комментируя высказывание чиновника, заявил, что будет беседовать с Лебедевым, и отметил, что тот «не прав».
Напомним, Жирков был удален во втором тайме матча Кубка конфедераций против Мексики за две желтые карточки. Сборная России играла в меньшинстве с 68-й минуты.
Подопечные Станислава Черчесова проиграли мексиканцам со счетом 1:2. По итогам группового этапа российская команда заняла третье место в группе А и не вышла в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция