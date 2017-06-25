Артем Дзюба: Лебедев сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует!

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, который заявил, что Юрию Жиркову за красную карточку в матче против сборной Мексики «надо дать в морду» (1:2).

- Пусть попробует! Посмотрим, что из этого получится, - приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Отметим, Лебедев входит в исполком РФС. Глава союза Виталий Мутко, комментируя высказывание чиновника, заявил, что будет беседовать с Лебедевым, и отметил, что тот «не прав».

Напомним, Жирков был удален во втором тайме матча Кубка конфедераций против Мексики за две желтые карточки. Сборная России играла в меньшинстве с 68-й минуты.

Подопечные Станислава Черчесова проиграли мексиканцам со счетом 1:2. По итогам группового этапа российская команда заняла третье место в группе А и не вышла в полуфинал турнира.