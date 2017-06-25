Йоахим Лев: Девять игроков сборной России могут выступать в бундеслиге
Источник: ИнтерфаксКомментарии
Главный тренер сборной
Германии Йоахим Лев высказался о том, сколько игроков сборной России могли бы
играть в бундеслиге.
«Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер – хотя он и допускал ошибки, конечно, он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю», – приводит «Интерфакс» слова Лева.
Напомним, сборная Германии в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций нанесла поражение Камеруну (3:1).
В полуфинале Германия сыграет с Мексикой. Матч пройдет 29 июня на на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 21:00 (мск).
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