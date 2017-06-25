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Александр Кокорин: У «Зенита» очень тяжелые сборы. Давно не получали таких нагрузок

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от работы на первом сборе под руководством Роберто Манчини.

- Очень трудные, тяжелые сборы. Давно не получали таких нагрузок. Сейчас притираемся к новым требованиям, ко всему новому. У нас сейчас очень многое поменялось. Поэтому находимся в предвкушении нового сезона. Ждем, когда он начнется. Скорей бы закончились сборы - играть всегда проще и легче. И физически, и психологически, - приводит слова Кокорина «Матч ТВ».

Напомним, сине-бело-голубые с 15 июня проводят сбор в Австрии. Команда сыграла два товарищеских матча, и оба завершились поражениями. 21 июня «Зенит» проиграл софийскому ЦСКА (1:2), а 24 числа - «Лудогорцу» (0:1).

28 июня петербуржцы вернутся домой, а через два дня вернутся в Австрию на второй сбор, который продлится до 8 июля. По предварительному календарю РФПЛ «Зенит» начнет сезон 16 июля выездным матчем против хабаровского СКА. 

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